Samsun'da hastanelere maskesiz girmek yasaklandı - Son Dakika

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Samsun'da hastanelere maskesiz girmek yasaklandı
6 saat önce
Samsun İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından toplu taşıma ve hastanelerde maske kullanma zorunluluğu getirildi.
Samsun İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu tarafından toplu taşıma ve hastanelerde maske kullanma zorunluluğu getirildi.
Samsun Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 6 Nisan 2020 tarihli 19 nolu kararı ile ilimiz genelinde kullanılan toplu taşıma araçları ve sağlık hizmet sunucularına (Tüm kamu ve özel hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve benzeri) maskesiz girişlerin yasaklanmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 11:54 Kaynak: İHA
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