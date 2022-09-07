Yürüyen merdivenlerin iniş ve binişlerinde "Yaşlı ve engelli vatandaşlarımız lütfen asansörü kullanınız", "Yürüyen merdivenlerde çocuklarınızın elinden tutunuz", "Yürüyen merdivenleri bebek arabası ile kullanmayınız", "Dikkat engelli, çocuk ve yaşlı hastalarımız lütfen asansörleri kullanınız" yazılı uyarılar dikkat çekti. - SAMSUN

Olay, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Polikliniğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yürüyen merdivenlerinden inerken düşen Ş.K. (69) ile N.S. (40) adlı kadınlar yaralandı. Yaralılar, hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hastanede yürüyen merdivenlerde düşen 2 kadın yaralandı - Son Dakika

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