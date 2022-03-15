Samsun Havalimanında yolcu sayısı geçen yılın şubat ayına göre yüzde 36 arttı - Son Dakika
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Samsun Havalimanında yolcu sayısı geçen yılın şubat ayına göre yüzde 36 arttı

15.03.2022 16:40
Samsun Havalimanında yolcu sayısı geçen yılın şubat ayına göre yüzde 36 arttı

Samsun Havalimanından 2022 yılı Şubat ayında hizmet alan yolcu sayısının geçen yılın şubat ayına göre yüzde 36 artarak 91 bin 251'e ulaştığı bildirildi.

Samsun Havalimanından 2022 yılı Şubat ayında hizmet alan yolcu sayısının geçen yılın şubat ayına göre yüzde 36 artarak 91 bin 251'e ulaştığı bildirildi.

Vali Zülkif Dağlı, Samsun Havalimanında yolcu trafiği, iniş kalkış yapan uçak trafiği ve yük trafiği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dağlı, DHMİ Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Havalimanında 2021 yılı Şubat ayında 64 bin 286'sı iç hat, 2 bin 966'sı da dış hat olmak üzere toplam 67 bin 252 olan yolcu trafiğinin, 2022 yılı Şubat ayında iç hatta yüzde 30'luk artışla 84 bin 179, dış hatta yüzde 138'lik artışla 7 bin 72, toplamda ise yüzde 36'lık artışla 91 bin 251 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Dağlı, "2022 yılı Şubat ayında Samsun Havalimanına iniş kalkış yapan uçak trafiği 845'i iç hat, 79'u da dış hat olmak üzere toplamda 924, yük trafiği ise toplamda 995 ton oldu. 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde ise toplam yolcu trafiği 186 bin 74, uçak trafiği 1826, yük trafiği ise 1921 ton olarak gerçekleşti." ifadesini kullandı.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsun Havalimanında yolcu sayısı geçen yılın şubat ayına göre yüzde 36 arttı - Son Dakika
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