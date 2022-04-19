Samsun'da hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi

19.04.2022 13:40
Samsun'da hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi

Samsun'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisi memuru son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisi memuru son yolculuğuna uğurlandı.

Beyin tümörü teşhisiyle tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde hayatını kaybeden Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi'nde görevli polis memuru Yücel Özgün için Samsun Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Özgün'ün cenazesi, törenin ardından İlkadım İlçesi Derecik Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Özgün'ün yakınları ile Vali Zülkif Dağlı, Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Ogün Şahin ile emniyet mensupları katıldı.

YORUMLAR
500
Samsun'da 47 yaşındaki polis memuru beyin tümörüne yenik düştü Samsun'da 47 yaşındaki polis memuru beyin tümörüne yenik düştü Samsun'da polis memuru tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Samsun'da polis memuru tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Polis Memuru, Samsun, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi - Son Dakika


Son Dakika
12:57 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması: Suriye hükümetiyle görüşme başlatıyoruz
13:21 Galatasaray'ın 30 Nisan'da gerçekleşecek başkanlık seçimi iptal edildi! Burak Elmas görevine devam edecek
13:17 Yüzde 70'e göre gidişatımız iyi değil: AK Partililerin yüzde 32'si, MHP'lilerin yüzde 40'ı da "kötüye gidiyoruz" diyor
13:09 "Emekli ikramiyesine zam yok" diyen Bakan Bilgin, asgari ücrete de kapıları kapattı: Yeteri kadar zam yaptık!
13:08 Ayasofya'nın 1400 yaşındaki İmparatorluk Kapısı tahrip edildi! İBB çağrıda bulundu: Konu savcılığa taşınmalı
12:58 Ukrayna savaşının 55.gününde Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan "Şimdi Ukrayna'da yeni aşamaya geçtik" açıklaması
12:49 Rapçi Murda yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı
12:47 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu İstanbul'da gözaltına alındı! Erdoğan ve Fidan'ın kimlik bilgilerini paylaşmıştı
12:47 Dar eşofman mağduru kadın hem terk edildi hem de barışmayınca öldüresiye dayak yedi
12:42 Yeşim Salkım'dan Dolmabahçe'deki iftar yemeğine katılan Hülya Avşar'a "simit" göndermesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 13:48:35. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement