Samsun'da "Haydi Çocuklar Camiye" Projesi Sona Erdi
1 saat önce
Samsun Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü tarafından düzenlenen "Haydi Çocuklar Camiye" projesine 493 çocuk katıldı.
Samsun
Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü tarafından düzenlenen "Haydi Çocuklar Camiye" projesine 493 çocuk katıldı. İlkadım
Gürbüz Camisi'nde yapılan ödül töreniyle tamamlanan proje, 28 camide 11 gün sürdü.
Samsun Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü adına açıklamada bulunan Cemal Zorlu, organizasyonun çocuklara namaz kılma alışkanlığının yanında cemaat bilinci ve cami sevgisi kazandırdığını söyledi.
Desteklerinden dolayı Müftülüğe teşekkür eden Zorlu, "Manevi duyguları ve anları bol olan bir organizasyonu sorunsuz bir şekilde hep birlikte başarı ile gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Proje her ne kadar çocuklara yönelik olsa da projeden hem çocuğun ailesi hem de birçok arkadaşı doğrudan veya dolaylı olarak istifade etti." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:42 Kaynak: AA
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