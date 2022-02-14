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Samsun'da "Haydi Çocuklar Camiye" projesinde ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika

Samsun'da "Haydi Çocuklar Camiye" projesinde ödüller sahiplerini buldu

14.02.2022 19:22
Samsun'da "Haydi Çocuklar Camiye" projesinde ödüller sahiplerini buldu

Okulların yarıyıl tatilinde yurt genelinde düzenlenen "Haydi Çocuklar Camiye" projesinin Samsun'daki ödül töreni gerçekleştirildi.

Okulların yarıyıl tatilinde yurt genelinde düzenlenen "Haydi Çocuklar Camiye" projesinin Samsun'daki ödül töreni gerçekleştirildi.

Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Server Gençlik Kulübü tarafından organize edilen yarışmanın ödül töreni İlkadım ilçesi Bayraktar Camisi'nde yapıldı.

Dereceye giren öğrencilere hediye çekleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Türkiye genelinde yaklaşık 170 bin, Samsun genelinde ise yaklaşık 2 bin çocuğun katıldığı projede, kentte 329 çocuğa ödülleri verildi.

Programa katılanlara tatlı ve pamuk şekeri de ikram edildi.

Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Yönetim Kurulu adına açıklamada bulunan Cemal Zorlu, projenin amacının çocuklar için namaz kılmayı eğlenceli hale getirerek erken yaşta namaz kılmayı öğrenmelerini sağlamak olduğunu dile getirdi.

Ailelerin de projeden son derece memnun olduklarını ifade eden Zorlu, yarışmanın bundan sonraki yıllarda da devam edeceğini ve önümüzdeki günlerde "sağlıklı düşünme" temalı Ufka Yolculuk-10 bilgi ve kültür yarışmasını yapacaklarını kaydetti.

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İlkadım, gençlik, Samsun, Namaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da 'Haydi Çocuklar Camiye' projesinde ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da "Haydi Çocuklar Camiye" projesinde ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika
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