Samsun'da hayrete düşüren kavga! Tır sürücüsünün sıkıştırdığı araç, yol kenarına savruldu - Son Dakika

Samsun'da trafikte seyir halindeki hafif ticari bir araç ve tır sürücüleri arasında yaşanan tartışma sonucunda, tır tarafından sıkıştırılan araç kazadan döndü.

KONTROLÜ KAYBETTİKTEN SONRA DURDU

Başka bir araç sürücüsü tarafından kaydedilen olayda, sıkışan araç kısa bir süreliğine kontrolünü kaybettikten sonra durdu.

TIR SÜRÜCÜSÜ DE GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Öte yandan, tır sürücüsü tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de, ticari aracın tırın önünü kestiği ve durdurmaya çalıştığı görüldü.