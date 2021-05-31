Samsun'da trafikte seyir halindeki hafif ticari bir araç ve tır sürücüleri arasında yaşanan tartışma sonucunda, tır tarafından sıkıştırılan araç kazadan döndü.
Başka bir araç sürücüsü tarafından kaydedilen olayda, sıkışan araç kısa bir süreliğine kontrolünü kaybettikten sonra durdu.
Öte yandan, tır sürücüsü tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de, ticari aracın tırın önünü kestiği ve durdurmaya çalıştığı görüldü.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da hayrete düşüren kavga! Tır sürücüsünün sıkıştırdığı araç, yol kenarına savruldu - Son Dakika