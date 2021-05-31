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Samsun'da hayrete düşüren kavga! Tır sürücüsünün sıkıştırdığı araç, yol kenarına savruldu - Son Dakika

Samsun'da hayrete düşüren kavga! Tır sürücüsünün sıkıştırdığı araç, yol kenarına savruldu

31.05.2021 09:16

Samsun'da bir sürücünün telefon kamerasıyla kaydettiği olayda, trafikte seyir halindeki tırın tartışma yaşadığı ticari aracı sıkıştırıp yolun kenarına attığı gözlendi. Kısa süreliğine kontrolü yitiren hafif ticari araç büyük bir faciadan kıl payı kurtulurken, yolun ortasında durmak zorunda kaldı.

Samsun'da trafikte seyir halindeki hafif ticari bir araç ve tır sürücüleri arasında yaşanan tartışma sonucunda, tır tarafından sıkıştırılan araç kazadan döndü.

KONTROLÜ KAYBETTİKTEN SONRA DURDU

Başka bir araç sürücüsü tarafından kaydedilen olayda, sıkışan araç kısa bir süreliğine kontrolünü kaybettikten sonra durdu.

TIR SÜRÜCÜSÜ DE GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Öte yandan, tır sürücüsü tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde de, ticari aracın tırın önünü kestiği ve durdurmaya çalıştığı görüldü.

Samsun'da hayrete düşüren kavga! Tır sürücüsünün sıkıştırdığı araç, yol kenarına savruldu

Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da hayrete düşüren kavga! Tır sürücüsünün sıkıştırdığı araç, yol kenarına savruldu - Son Dakika


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