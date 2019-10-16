Samsun'da hayvan hırsızlığı iddiası

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan R.G. ve İ.G. savcılıktaki ifadelerinden sonra, A.G. ise çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin büyükbaş hayvanları A.G'den aldıklarını öne sürmesi üzerine A.G. de gözaltına alındı. Ele geçirilen 3 büyükbaş hayvan sahiplerine teslim edildi.

Canik Canlı Hayvan Pazarı'nda küpeleri sökülmüş halde hayvanlarını gören şikayetçilerden biri durumu ekiplere bildirdi. Operasyon düzenleyen ekipler R.G. ve İ.G'yi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Tekkeköy ilçesi Hamzalı ve Çınaralan mahallelerinde 3 büyükbaş hayvanın çalındığı şikayeti üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Samsun 'da hayvan hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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