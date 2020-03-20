Samsun'da hayvan pazarları kapatıldı

Samsun İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunca korona virüsüne karşı hayvan pazarları kapatıldı.

Hayvan satış yerlerinin kapatılması ile ilgili açılama yapan Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, "İlimizde faaliyet gösteren hayvan satış yerlerinde insanların çok yakın mesafede bir arada bulunarak hastalık bulaşma riskini artıracağı dikkate alınarak korona virüsü (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınacak tedbirleri görüşmek üzere Samsun İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu Vali Yardımcımız Sezgin Üçüncü başkanlığında toplanarak, 18 Mart tarihinden itibaren ilimizde bulunan hayvan satış yerlerinin ikinci bir emre kadar kapatılmasına karar vermiştir" dedi. - SAMSUN