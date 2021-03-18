Samsun'da her 2 berberden 1'i çırak ya da kalfa arıyor - Son Dakika

Samsun'da her 2 berberden 1'i çırak ya da kalfa arıyor

18.03.2021 15:50
Samsun'da her 2 berberden 1'i çırak ya da kalfa arıyor, System.String[]

Samsun Berberler Odası Başkanı Zabit Pilan, odaya kayıtlı 650 berberin yarısının çalıştırmak için çırak ya da kalfa bulamadığını söyledi.

Samsun Berberler Odası Başkanı Zabit Pilan, odaya kayıtlı 650 berberin yarısının çalıştırmak için çırak ya da kalfa bulamadığını söyledi.

Korona virüsü (Kovid-19) salgını birçok sektörü olumsuz etkiledi. Türkiye'de nüfusa oranla en çok vaka bulunan il olan Samsun'da 12 yıllık eğitimin zorunlu olmasının ardından, yıllardır birçok meslekte çırak bulunamıyor. Başkan Zabit Pilan, çalıştıracak çırak ya da kalfa bulamamaktan yakındı.

"650 berberin yarısı çırak ya da kalfa arıyor"

Berberlerin çırak ve kalfa bulma konusunda sıkıntı çektiğinin altını çizen Zabit Pilan, "Sadece berberlerde değil tüm esnaf kesimi kalfa ve çırak bulmakta zorluk çekiyor. Bunun sebebi olarak da biz okuyamadığımız için berber olmuşuz. Sonradan kendimizi geliştirmişiz. Başkan vesaire olmuşuz. Zamanında gelirimiz iyi olmadığı için bir meslek edinme çabasına girmişiz. Ailelere büyük sorumluluk düşüyor. Aileler çocuğunu ezmek ya da ezdirmek istemiyor. Çocuklar sokakta geziyor ama çırak olarak bir yere vermiyorlar. Aileler çocukları okusun istiyorlar. Bizim Çıraklık Eğitim Merkezimiz var. Ortaokulun ardından çocuklar buraya kayıt olarak hem çalışıp hem de lise diploması alabilirler. Bunun sonrasında üniversiteye de gidebilirler. Bunu birçok aile bilmiyor. Aileler bunu takip ederse hem çocuğunu okutmuş hem de meslek sahibi yapmış olurlar. Samsun'da odamıza kayıtlı 650 berber var. Bunların yüzde 50'sinin çırağa ihtiyacı var. Yaş hiç önemli değil. 17-18 yaşında da çıraklık yapabilirler ancak aileler çocuğunu göndermiyor. Aile çocuğa 3 bin TL'lik telefon alır, lüks hayat yaşatırsa o çocuk iş güç sahibi olamaz. Her şeyi devletten beklememek lazım. Kendi çocuğumuzu kendimizin yönlendirmesi lazım. Çocuğu sokağa bırakırsanız, birileri yönlendirebilir. Genç neslin sokakta boş boş vakit geçirmesine çok üzülüyorum" dedi.

"İşlerimiz yüzde 70 oranında düştü"

Pandeminin en çok berberlerin işini düşürdüğünü ifade eden Pilan, şunları söyledi:

"Pandemi tüm esnafı olumsuz etkiledi. Şu anda esnaf çok zor durumda. Devletimiz küçük esnafa elinden geldiğince destek veriyor ama bu yeterli değil. Esnafın virüsün yayılımında etkili olduğunu düşünmüyorum. Müşteri berbere tek tek geliyor. Bence AVM'lerin kapatmaları lazım. Berberlerde virüsün bulaşması çok zor bir durum. Şu anda Samsun'da berberler çok temiz bir şekilde iş yapıyorlar. İşlerimiz bu süreçte yüzde 70'e yakın oranda düştü. Galiba vatandaşlar tıraş olmaktan çekiniyor. Berbere gelen vatandaşlar ise hijyenli ortamı görünce rahatlıyorlar. Zaten ilimizde sık sık denetimler yapılıyor. Şu ana kadar da Samsun'da temizlik konusunda berberlerle alakalı bir sıkıntıya rastlanılmadı." - SAMSUN

Samsun'da her 2 berberden 1'i çırak ya da kalfa arıyor
Samsun'da her 2 berberden 1'i çırak ya da kalfa arıyor
Samsun'da her 2 berberden 1'i çırak ya da kalfa arıyor

Koronavirüs, Samsun, Berber, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da her 2 berberden 1'i çırak ya da kalfa arıyor - Son Dakika Ekonomi


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