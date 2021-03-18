Samsun'da her 2 berberden 1'i çırak ya da kalfa arıyor - Son Dakika

Samsun'da her 2 berberden 1'i çırak ya da kalfa arıyor

18.03.2021 22:27

Samsun'da her 2 berberden 1'i çırak ya da kalfa arıyor 650 berberden yarısı çalıştıracak eleman bulamıyor Samsun Berberler Odası Başkanı Zabit Pilan, odaya kayıtlı 650 berberin yarısının çalıştırmak için çırak ya da kalfa bulamadığını söyledi.

Samsun'da her 2 berberden 1'i çırak ya da kalfa arıyor

650 berberden yarısı çalıştıracak eleman bulamıyor

SAMSUN - Samsun Berberler Odası Başkanı Zabit Pilan, odaya kayıtlı 650 berberin yarısının çalıştırmak için çırak ya da kalfa bulamadığını söyledi.

Korona virüsü (Kovid-19) salgını birçok sektörü olumsuz etkiledi. Türkiye'de nüfusa oranla en çok vaka bulunan il olan Samsun'da 12 yıllık eğitimin zorunlu olmasının ardından, yıllardır birçok meslekte çırak bulunamıyor. Başkan Zabit Pilan, çalıştıracak çırak ya da kalfa bulamamaktan yakındı.

"650 berberin yarısı çırak ya da kalfa arıyor"

Berberlerin çırak ve kalfa bulma konusunda sıkıntı çektiğinin altını çizen Zabit Pilan, "Sadece berberlerde değil tüm esnaf kesimi kalfa ve çırak bulmakta zorluk çekiyor. Bunun sebebi olarak da biz okuyamadığımız için berber olmuşuz. Sonradan kendimizi geliştirmişiz. Başkan vesaire olmuşuz. Zamanında gelirimiz iyi olmadığı için bir meslek edinme çabasına girmişiz. Ailelere büyük sorumluluk düşüyor. Aileler çocuğunu ezmek ya da ezdirmek istemiyor. Çocuklar sokakta geziyor ama çırak olarak bir yere vermiyorlar. Aileler çocukları okusun istiyorlar. Bizim Çıraklık Eğitim Merkezimiz var. Ortaokulun ardından çocuklar buraya kayıt olarak hem çalışıp hem de lise diploması alabilirler. Bunun sonrasında üniversiteye de gidebilirler. Bunu birçok aile bilmiyor. Aileler bunu takip ederse hem çocuğunu okutmuş hem de meslek sahibi yapmış olurlar. Samsun'da odamıza kayıtlı 650 berber var. Bunların yüzde 50'sinin çırağa ihtiyacı var. Yaş hiç önemli değil. 17-18 yaşında da çıraklık yapabilirler ancak aileler çocuğunu göndermiyor. Aile çocuğa 3 bin TL'lik telefon alır, lüks hayat yaşatırsa o çocuk iş güç sahibi olamaz. Her şeyi devletten beklememek lazım. Kendi çocuğumuzu kendimizin yönlendirmesi lazım. Çocuğu sokağa bırakırsanız, birileri yönlendirebilir. Genç neslin sokakta boş boş vakit geçirmesine çok üzülüyorum" dedi.

"İşlerimiz yüzde 70 oranında düştü"

Pandeminin en çok berberlerin işini düşürdüğünü ifade eden Pilan, şunları söyledi:

"Pandemi tüm esnafı olumsuz etkiledi. Şu anda esnaf çok zor durumda. Devletimiz küçük esnafa elinden geldiğince destek veriyor ama bu yeterli değil. Esnafın virüsün yayılımında etkili olduğunu düşünmüyorum. Müşteri berbere tek tek geliyor. Bence AVM'lerin kapatmaları lazım. Berberlerde virüsün bulaşması çok zor bir durum. Şu anda Samsun'da berberler çok temiz bir şekilde iş yapıyorlar. İşlerimiz bu süreçte yüzde 70'e yakın oranda düştü. Galiba vatandaşlar tıraş olmaktan çekiniyor. Berbere gelen vatandaşlar ise hijyenli ortamı görünce rahatlıyorlar. Zaten ilimizde sık sık denetimler yapılıyor. Şu ana kadar da Samsun'da temizlik konusunda berberlerle alakalı bir sıkıntıya rastlanılmadı."

Samsun'da her 2 berberden 1'i çırak ya da kalfa arıyor
Samsun'da her 2 berberden 1'i çırak ya da kalfa arıyor
Samsun'da her 2 berberden 1'i çırak ya da kalfa arıyor
Samsun'da her 2 berberden 1'i çırak ya da kalfa arıyor

Koronavirüs, Türkiye, Samsun, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da her 2 berberden 1'i çırak ya da kalfa arıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Survivor Sabriye Şengül oyunculuk için ilk imzasını attı Bursa'da birçok işletmeye HES zorunluluğu ve 65 yaş üstüne şehir içi seyahat kısıtlaması geldi Bağcılar'da içinde bebek bulunan araba yola düştü, o anlar kameraya yansıdı Son Dakika: Suriye'den atılan roketler Kilis'e düştü Torino'da Simone Zaza'nın gol sevinci sosyal medyada tartışma konusu oldu Almanya'dan HDP'nin kapatılmasıyla ilgili açıklama: PKK ile arasına net mesafe koymalı İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: HDP, PKK'ya savaş açmak zorunda Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti
Susurluk kazasındaki kamyon şoförünü savunan avukat evinde ölü olarak bulundu Susurluk kazasındaki kamyon şoförünü savunan avukat evinde ölü olarak bulundu         
22:45
Fabio Capello, Cristiano Ronaldo'yu eleştirdi: Defansa gelmiyor Fabio Capello, Cristiano Ronaldo'yu eleştirdi: Defansa gelmiyor         
22:35
Süper Lig devi, transfer için kıyasıya bir yarışta! Avrupa'nın önemli kulüpleri de genç yıldızı kadrosuna katmak istiyor Süper Lig devi, transfer için kıyasıya bir yarışta! Avrupa'nın önemli kulüpleri de genç yıldızı kadrosuna katmak istiyor         
21:54
Son Dakika: Türkiye'de 18 Mart günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 20 bin 49 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Mart günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 20 bin 49 yeni vaka tespit edildi         
21:22
Ermeni Bakan, kafede oturan gazeteciyi darbetti Ermeni Bakan, kafede oturan gazeteciyi darbetti         
21:14
Serhat Tutumluer, Hercai'nin kadrosundan ayrıldı Serhat Tutumluer, Hercai'nin kadrosundan ayrıldı         
21:12
"Biden'la görüşmeye hazırım" diyen Putin'e Beyaz Saray'dan gerilimi tırmandıracak yanıt: 'Katil' dediği için pişman değil         
19:59
Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum         
17:54
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 22:54:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da her 2 berberden 1'i çırak ya da kalfa arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei