Samsun'da HES kodsuz şehirler arası yolcu taşıyan araçlar 10 gün sefere çıkamayacak - Son Dakika

Samsun'da HES kodsuz şehirler arası yolcu taşıyan araçlar 10 gün sefere çıkamayacak

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmadan şehirler arası yolcu taşıyan araçlar, 10 gün seferden men edilecek.

Samsun'da HES kodsuz şehirler arası yolcu taşıyan araçlar 10 gün sefere çıkamayacak, System.String[]

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmadan şehirler arası yolcu taşıyan araçlar, 10 gün seferden men edilecek.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını görülmeye başlandığı andan itibaren kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonun sağlanması, fiziksel mesafenin korunması ve hastalığın bulaşma hızının kontrol altında tutulması amacıyla pek çok iş kolu faaliyet alanında önlemler alınarak uygulamaya geçildiği anımsatıldı.

Açıklamada, Kurulun 30 Mayıs'taki toplantısında şehirler arası toplu ulaşım araçlarıyla seyahatlerde HES uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletleme yapılmasına karar alındığı ancak gelinen aşamada bazı firmaların zaman zaman bu kurala riayet etmediklerinin şikayetlerden anlaşıldığı kaydedildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun şehirler arası biletleme konusunda yeniden karar aldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan firmalar tarafından her türlü biletleme işlemi esnasında müşterilerden HES kodu talep edilmesine ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmamasına, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınma esnasında da yolcuların HES kodlarının kontrol edilmesine, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılan yolcuların araçlara binebilmelerine, gerek bilet satışı gerekse araca alınma esnasında yapılacak HES kodu kontrolünde Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirimlerin ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılmasına, başta trafik birimleri olmak üzere kolluk birimlerimizce HES kodu olmaksızın bilet satışı yapılmaması ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınmaması hususlarının etkin şekilde denetlenmesine karar verilmiştir."

Açıklamada, HES kodu denetimlerinde kodu bulunmayan yolculara bilet satan firmalara idari para cezası uygulanması yönünde karar alındığı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara kent merkezinde valilik ve ilçelerde kaymakamlıkların gerekli idari para cezasını uygulamasına, HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçların ise 10 gün süre ile seferden men edilmelerine, denetimler sonucunda Kovid-19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu olmadan şehirler arası toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği belirlenen kişilerin Valiliğimizce belirlenmiş Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'nda zorunlu izolasyona tabi tutulmasına karar verilmiştir.

Ayrıca, izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikteki yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini Valiliğimizce belirlenen Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'nda geçirmeleri kararı alınmıştır."

Kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı vurgulanan açıklamada, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı belirtildi.

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Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 23:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da HES kodsuz şehirler arası yolcu taşıyan araçlar 10 gün sefere çıkamayacak - Son Dakika

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