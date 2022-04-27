Samsun'da heyelan: Dağ akıp geldi - Son Dakika
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Samsun'da heyelan: Dağ akıp geldi

27.04.2022 20:30

- Samsun'da heyelan: Dağ akıp geldi Düğün salonu binası kayaların yola ilerlemesini engelledi Samsun'da meydana gelen heyelanda dev kayalar eski düğün salonunun yanına düştü.

- Samsun'da heyelan: Dağ akıp geldi

Düğün salonu binası kayaların yola ilerlemesini engelledi

SAMSUN - Samsun'da meydana gelen heyelanda dev kayalar eski düğün salonunun yanına düştü.

Heyelan, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkiinde gece 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gecenin ilk saatlerinde yaşanan toprak kaymasında eski düğün salonu binasının olduğu yerin arkasında bulunan yüksek kısımdan dev kayalar kaymaya başladı. Heyelanın etkisiyle yüzlerce ton dev kaya toprak ve ağaçları da sürükleyerek yere doğru kaydı. Dev kayaların karayoluna doğru ilerlemesini ise alanda bulunan eski düğün salonunun binası engelledi.

Edinilen bilgiye göre, heyelan olan bölgede daha önce de heyelan olduğu ve düğün salonu olarak yapılan binaya kaya düşmesi nedeniyle salonun işletilmeye açılamadığı öğrenildi. Alanda görevli olan personel ise olayı, "Heyelan dün gece saat 00.00 sıralarında oldu. Bir anda büyük bir ses duyduk ve panik yaşadık. Heyelan olmuş ve kayalar düşmüş" dedi.

Samsun'da heyelan: Dağ akıp geldi
Samsun'da heyelan: Dağ akıp geldi
Samsun'da heyelan: Dağ akıp geldi
Samsun'da heyelan: Dağ akıp geldi

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Toprak Kayması, Tekkeköy, Samsun, Düğün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun'da heyelan: Dağ akıp geldi - Son Dakika


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