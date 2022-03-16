Samsun'da heyelan nedeniyle 5 katlı bina boşaltıldı... Mahallelinin tedirginliği devam ediyor - Son Dakika

Samsun'da heyelan nedeniyle 5 katlı bina boşaltıldı... Mahallelinin tedirginliği devam ediyor

SAMSUN - Samsun'da toprak kayması sonucu yamaçtan kopan kaya parçaları 5 katlı bir binaya zarar verdi. Heyelandan etkilenen apartman sakinleri binayı boşaltırken, mahallelinin tedirginliği ise devam ediyor.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Gaziosmanpaşa Mahallesi Gökçekaya Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yamaçta yaşanan heyelanla birlikte kaya parçaları 5 katlı bir apartmanın olduğu bölgeye düştü. Apartmanın bazı bölümleri heyelan nedeniyle zarar gördü. Apartman sakinleri ve mahalleli heyelanın ardından duydukları ses ile sokağa döküldü. AFAD ekipleri aldıkları önlemin ardından binayı tahliye derken, mahalle sakinleri ise yeni heyelan yaşanma riski nedeniyle evlerinde uyku uyuyamadıklarını söyledi.

"Sesi ilk duyduğumda tüp patladı zannedip, sokağa çıktım"

Heyelan olduğu sırada çıkan sesi tüp patlamasına benzeten mahalle sakini Dursun Çobanoğlu, "Gece saatlerinde evde otururken bir gürültü duyduk. Gürültüyü duyunca dışarı çıktım. Bir baktım yan apartmandaki herkes dışarı çıkmış. Yan apartmanın olduğu yerde toprak kayması olmuş. Bizim binamız da toprak kayan binanın yanında bulunuyor. Biz de aynı sorunumuz var. İlk sesi duyduğumda tüp patladı zannettim. Daha sonra toprak kayması olduğunu anladık. Allah'a çok şükür bir can kaybı yaşanmadı. Toprak kayan binada korkudan kimse kalmadı. Bina da daha yeni yapılmıştı" dedi.

"Ev yıkıldı diye çok korktuk, korkudan uyuyamadık"

Yanı başlarındaki binanın heyelandan hasar almasıyla yaşadıkları korku yüzünden uyuyamadıklarını ifade eden mahalle sakinleri ise, "Toprak kaymasının olduğu bina 13-14 sene önce yapılmıştı. Gece saatlerinde toprak kayması oldu. Olayın ardından emniyetten ve AFAD'dan ekipler geldi. Bizler de ev yıkıldı diye çok korktuk. Korku içerisindeyiz. Bizim evimiz de toprak kayması olan binanın yanında. Bu gece korkudan uyuyamadık. Zaten toprak kaymasının olduğu binada da korkudan kimse kalamadı. Bizler de komşularımıza geç saatlerde çay ve yiyecek verdik. 5 katlı binanın her katında 1 aile yaşıyordu. Olayın ardından binayı boşaltarak başka yere gittiler" ifadelerini kullandılar.

Olayın ardından heyelandan etkilenen binanın çevresine güvenlik şeridi çekilirken, binada bulunan vatandaşlar ise yakınlarının yanına yerleştiler.