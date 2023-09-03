Samsun'da sel sularına kapılan 2 vatandaşın ölümden döndüğü anlar kamerada - Son Dakika

Samsun'da sel sularına kapılan 2 vatandaşın ölümden döndüğü anlar kamerada

Son Güncelleme: 03.09.2023 16:04

Metrekareye 150 kilo yağışın düştüğü Samsun'da yaşanan heyelanda 2 vatandaş, sel sularına kapıldı. Panik anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Samsun'da sel felaketi sonucu yaşanan heyelanda 2 vatandaş sel sularına kapıldı. Yaşanan dehşet anları anbean güvenlik ve vatandaş kameralarına yansıdı.

Samsun'da heyelan ve sel sularına kapılan 2 vatandaşın ölümden döndüğü anlar kamerada

SULAR ARAÇLARI VE VATANDAŞLARI BERABERİNDE GÖTÜRDÜ

Selin ekili olduğu Samsun'da gece saatlerinden itibaren İlkadım ilçesinde metrekareye 150 kiloya yakın yağış düştü. Kuvvetli sağanak bazı yerlerde heyelan yaşanmasına sebep oldu. Özellik Baruthane Mahallesi'nde yaşanan olayda yoğun yağışla birlikte yüksek bir kesimde aşağıya doğru akan sular araçları ve vatandaşları beraberinde götürdü.

Samsun'da heyelan ve sel sularına kapılan 2 vatandaşın ölümden döndüğü anlar kamerada

2 KİŞİ SEL SULARINA KAPILDI

İlkadım ilçesi Ihlamur Bulvar üzerinde yaşanan heyelanda cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen bir kişi heyelana yakalandı. Metrelerce sürüklenen kişi son anda yaralı olarak kurtarıldı. Öte yandan motosikleti ile seyir halinde olan bir kişiyi ise sel suları beraberinde götürdü. Yaralanan vatandaşlar hastanelerde tedavi altına alındı.

Samsun'da heyelan ve sel sularına kapılan 2 vatandaşın ölümden döndüğü anlar kamerada
Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Samsun'da sel sularına kapılan 2 vatandaşın ölümden döndüğü anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da sel sularına kapılan 2 vatandaşın ölümden döndüğü anlar kamerada - Son Dakika
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