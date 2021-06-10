Samsun'da hırsız girdiği binaların su saatleri ve musluklarını çaldı - Son Dakika

Samsun'da hırsız girdiği üç katlı binanın su saatleri ve musluklarını çaldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız, Zekai K.'ye ait 3 katlı binanın su saatlerini çaldı. Su saatlerinin çalındığını fark eden Zekai K., 3 katlı daireyi kontrol ettiğinde kapılarının zorlanarak açılmış olduğunu ve içeride bulunan muslukların da yerlerinden sökülerek çalındığını tespit edince polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN