Örümcek adam gibi hırsız - Son Dakika
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Örümcek adam gibi hırsız

06.09.2022 12:41
Örümcek adam gibi hırsız

Samsun'da hırsız gözüne kestirdiği evlerin çatı katından girerek ziynet eşyası ve kıyafet çaldı.

Samsun'da hırsız gözüne kestirdiği evlerin çatı katından girerek ziynet eşyası ve kıyafet çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Atakum ilçesi Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 evi gözüne kestiren hırsız sırasıyla evlere girmeye başladı. Girmeye başladığı evlerden sırasıyla 7 gram altın, 2 pırlanta yüzük ve çok sayıda kıyafet çalan hırsız kaçarken yakayı ele verdi. Evlerden aldığı eşyalarla plakasız motosikleti ile kaçan hırsız giderken eşyaları koyduğu çantalardan birini düşürdü. Çantayı almak için geri dönen hırsız, polis ekiplerince yakalandı.

Olayı anlatan emekli Komiser Yunus Aksu, "Evin balkonunda yatıyorum. 'Hırsız var' diye bağırdılar. Ben de emekli komiser olduğum için böyle şeylere duyarlıyım. Hemen atladım geldim. Hırsız evden inmiş ve motosikleti çalıştırmaya uğraşıyor. Etrafını sarmıştık. O sırada hemen kaçtı. Polis çağırdık. Polis kameralara bakıyorken o hırsız bu sırada gitmiş başka eve gitmiş. Oradan da alacağını almış. Çaldıklarını koyduğunu çanta düşünce yakalandı. Görüntüleri izleyince tırmandığını görüyoruz" dedi.

Güvenlik kameralarını inceleyen site sakinlerin aynı hırsızın bu sefer yanındaki bir kişiyle 22 Ağustos tarihinde televizyon çaldığı görüntüler kameraya yansıdı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Örümcek adam gibi hırsız - Son Dakika

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