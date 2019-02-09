Samsun'da Hırsızlık Çetesi Çökertildi: 11 Gözaltı (2)
1 saat önce
5'İ TUTUKLANDISamsun'da 4 ayrı ilçede ev ve işyerlerine girerek, toplam 100 bin TL değerinde hırsızlık olayı gerçekleştiren 11 kişilik çete üyesinden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6'sı ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
5'İ TUTUKLANDI Samsun
'da 4 ayrı ilçede ev ve işyerlerine girerek, toplam 100 bin TL değerinde hırsızlık olayı gerçekleştiren 11 kişilik çete üyesinden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6'sı ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:19 Kaynak: DHA
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