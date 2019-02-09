Son Dakika Haberleri: Samsun'da Hırsızlık Çetesi Çökertildi: 11 Gözaltı (2)

Samsun'da Hırsızlık Çetesi Çökertildi: 11 Gözaltı (2)

1 saat önce

5'İ TUTUKLANDISamsun'da 4 ayrı ilçede ev ve işyerlerine girerek, toplam 100 bin TL değerinde hırsızlık olayı gerçekleştiren 11 kişilik çete üyesinden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6'sı ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da Hırsızlık Çetesi Çökertildi: 11 Gözaltı (2), System.String[]
5'İ TUTUKLANDI

Samsun'da 4 ayrı ilçede ev ve işyerlerine girerek, toplam 100 bin TL değerinde hırsızlık olayı gerçekleştiren 11 kişilik çete üyesinden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6'sı ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:19 Kaynak: DHA

Samsun, Güncel
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