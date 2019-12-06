Son Dakika Haberleri: Samsun'da hırsızlık çetesinden 6 kişi adliyeye sevk edildi
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Samsun'da hırsızlık çetesinden 6 kişi adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Samsun'un 6 ilçesinde farklı tarihlerde hırsızlık yaptıkları tespit edilen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da hırsızlık çetesinden 6 kişi adliyeye sevk edildi, System.String[]

Samsun'un 6 ilçesinde farklı tarihlerde hırsızlık yaptıkları tespit edilen çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, Atakum, İlkadım, Canik, Tekkeköy, Çarşamba ve Terme ilçelerinde 1 Ağustos ile 30 Kasım 2019 tarihleri arasında inşaat halindeki binalardan, bu binaların depolarından yaklaşık 170 bin lira değerinde mermer, kolektör, aspiratör, çatı malzemesi, batarya, kablo, laminat parke, kombi, kalorifer tesisat malzemeleri, bariyerli tesisat borusu, kontrplak, elektrik kablosu, goristik boru, kalorifer peteği, dış cephe köpüğü, seramik lavabo, cephe astar boyası, dış ve iç cephe boyasının çalınması ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde örgütlü olarak hırsızlık olayları gerçekleştirdiği tespit edilen çeteye yönelik 3 gün önce eş zamanlı operasyon başlattı.


Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde saat 06.30 Çarşamba, Terme ve Ayvacık ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çete lideri T.K. ile lider yardımcısı Y.U., örgüt üyeleri ?.?., C.K., V.K. ve B.O. ile ile birlikte 21 yerden çalınan malzemeleri satın alan toplam 11 kişiyi gözaltına aldı.5 kişi ifadesi alındıktan sonra savcının talimatıyla serbest bırakılırken, sorgunması tamamlanan 6 kişi ise bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:56 Kaynak: İHA
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