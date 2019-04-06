Son Dakika Haberleri: Samsun'da Hırsızlık İddiası

Samsun'da Hırsızlık İddiası

37 dakika önce

Samsun'un Bafra ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi, tutuklandı.

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Samsun'un Bafra ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi, tutuklandı.

Alınan bilgeye göre, T.Ş. (45), Kızılırmak Deltası'ndaki nöbetçi kulübesinde bulunan televizyonu çalmak istedi.

Vatandaşlar tarafından fark edilince kaçan şüpheli, girdiği evde yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:43 Kaynak: AA

Kızılırmak, Bafra, Samsun, Güncel
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