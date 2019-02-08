Son Dakika Haberleri: Samsun'da Hırsızlık Operasyonu

Samsun'da Hırsızlık Operasyonu

1 saat önce

Samsun'da farklı tarihlerde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 11 zanlı yakalandı.

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Samsun'da farklı tarihlerde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 11 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Çarşamba, Tekkeköy, Kavak ve Ayvacık ilçelerinde polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde, farklı tarihlerde 14 iş yeri, ev ve otodan hırsızlık, açıktan hırsızlık, mala zarar verme ve suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi gibi olaylar yaşandığı belirtildi.

Silah, fındık, ceviz, su motoru, dinamo, hızar testere, mazot, kablo, av tüfeği, bisiklet, akü, içki, bakır mutfak gereçleri, LCD televizyon ve sigara olmak üzere toplam değeri 70 bin liralık malın çalınması olayları ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendiği aktarılan açıklamada, Y.E.I, O.Y, A.F.B, M.Ş, V.A, Ö.D, C.K, S.A, E.Y, A.C.D. ve O.K'nin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan arama sonucunda ise 6 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, 6 ağaç kesme motoru, 2 ot biçme motoru, 2 matkap, spiral, ruhsatsız tabanca, 5 LCD TV, 2 keski, 2 tornavida, kerpeten ve 3 eldiven bulunarak muhafaza altına alınmıştır. 4 televizyon, av tüfeği, ot biçme motorunun sahipleri tespit edilerek kendilerine verilmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 08:43 Kaynak: AA

Samsun, 3. Sayfa
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