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Samsun'da hırsızlık operasyonu

37 dakika önce

Samsun'da, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Samsun'da hırsızlık operasyonu, System.String[]
Samsun'da, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.
Samsun'un Havza, Ladik, Vezirköprü ve Kavak ile Amasya'nın Merzifon ve Suluova ilçelerinde DSİ'ye ait rögar kapağı, motosiklet ve hurda çalan zanlılar, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Ladik İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen ortak operasyonla yakalandı.
Havza Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ladik İlçe jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlılardan Osman A, Ali A, Durmuş A. ve Burak Ş. tutuklandı, C.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:02 Kaynak: AA
Havza, Samsun, Güncel
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