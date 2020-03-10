Samsun'da hırsızlık operasyonunda gözaltına alınanlardan 7'si tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da hırsızlık operasyonunda gözaltına alınanlardan 7'si tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da hırsızlık operasyonunda gözaltına alınanlardan 7'si tutuklandı

6 saat önce

Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Samsun'da hırsızlık operasyonunda gözaltına alınanlardan 7'si tutuklandı, System.String[]

Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, enerji nakil ve haberleşme kablosu hırsızlığı, kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık ile evden ve iş yerinden hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma yürüttü.

Mert Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 3 hızar motoru, tahta kesme makinesi, demir tel kesme makası, 8 matkap, akrobat tipi merdiven, 520 metre haberleşme ve nakil kablosu, 2 su dinamosu, oksijen tüpü, mutfak tüpü, caraskal, 7 metrelik merdiven, 198 av tüfeği fişeği, delici ve kesici alet, lokma takımı, hava kompresörü, 3 tablo, 2 av tüfeği, spiral, kaynak makinesi ve 2 ton viyadük korkuluk demiri ele geçirildi.

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kavak Adliyesine sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol olmak üzere 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Zanlılardan birinin ise gözaltı süresinin uzatılmasına karar verildi.

Samsun, Kavak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 08:54 Kaynak: AA
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