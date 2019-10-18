Son Dakika Haberleri: Samsun'da hırsızlık şüphelisi 4 kadın gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Samsun'da hırsızlık şüphelisi 4 kadın gözaltına alındı

Samsun'da hırsızlık şüphelisi 4 kadın gözaltına alındı

1 saat önce

Samsun'da düzenlenen operasyonda, hırsızlık zanlısı 4 kadın yakalandı.

Samsun'da hırsızlık şüphelisi 4 kadın gözaltına alındı, System.String[]

Samsun'da düzenlenen operasyonda, hırsızlık zanlısı 4 kadın yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde, 5 evin kapısının "dil düşürme" yöntemiyle açılarak içeriden bilgisayar, ziynet eşyası ile 13 bin 800 lira para çalındığı bilgisi üzerine, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Ekipler, belirledikleri şüpheli kadınlar B.Y. (21), S.G. (24), N.G. (16) ve S.S'yi (19) yakalamak için çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları adreslerinde gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerden S.G'nin, tanınmamak için başına siyah poşet geçirmesi dikkati çekti.

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:55 Kaynak: AA
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