Girdiği evde seçmen kağıdını düşüren hırsız, kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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Girdiği evde seçmen kağıdını düşüren hırsız, kıskıvrak yakalandı

17.05.2023 16:36

Samsun'da hırsız girdiği evde seçmen kağıdını düşürünce jandarma tarafından gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen C.A.'ya elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulanmasına karar verildi.

Samsun'un Canik ilçesinin kırsal mahallerinde çok sayıda evden televizyon, bakır kablo, elektronik ev aletleri ve mutfak eşyalar çalındı.

DÜŞÜRDÜĞÜ SEÇMEN KAĞIDI ELE VERDİ

Söz konusu evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen C.A.(23) girdiği bir evde kendisine ait seçmen kağıdını düşürünce yakayı ele verdi.Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan C.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

EV HAPSİ UYGULANACAK

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen C.A.'ya elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: İHA
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Jandarma, Hisarcık, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Girdiği evde seçmen kağıdını düşüren hırsız, kıskıvrak yakalandı - Son Dakika


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