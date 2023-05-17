Girdiği evde seçmen kağıdını düşüren hırsız, kıskıvrak yakalandı

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Samsun'un Canik ilçesinin kırsal mahallerinde çok sayıda evden televizyon, bakır kablo, elektronik ev aletleri ve mutfak eşyalar çalındı.

DÜŞÜRDÜĞÜ SEÇMEN KAĞIDI ELE VERDİ

Söz konusu evlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen C.A.(23) girdiği bir evde kendisine ait seçmen kağıdını düşürünce yakayı ele verdi.Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan C.A. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

EV HAPSİ UYGULANACAK

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen C.A.'ya elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulanmasına karar verildi.