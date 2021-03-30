Samsun'un Canik ilçesinde, bir kişinin kamyonun kasasından 2 televizyon çalması, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde bir lojistik firmasına ait kamyonun kasasından 2 televizyonun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli R.A'yı yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Zanlının çaldığı televizyonları götürmesi ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Samsun'da hırsızlık zanlısının kamyondan televizyon çalması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika