Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun- Ordu karayolu Irmaksırtı mevkisi Eğerceli Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hollanda vatandaşı Harm Johannes Post idaresindeki MH-RB-78 plakalı motosiklet ile Burhan Şafak yönetimindeki 34 UE 2887 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Harm Johannes Post (51) yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Çarşamba, turist, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hollandalı turist kazada yaralandı - Son Dakika

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