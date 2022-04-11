Husumetli olduğu kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Husumetli olduğu kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

11.04.2022 13:48

Samsun'un İlkadım ilçesinde, husumetli olduğu kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, husumetli olduğu kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Zanlı E.E.Ç. (20), önceden husumeti bulunduğunu öne sürdüğü İskender Ö. (29) ile Baruthane Mahallesi Anadolu Caddesi'nde karşılaştı.

İskender Ö. ile kavga ettikten sonra olay yerinden ayrılan E.E.Ç. bir süre sonra av tüfeğiyle geri döndü.

Tüfekle ateş eden E.E.Ç, İskender Ö'yü farklı yerlerinden yaraladı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Kaçan E.E.Ç. ise Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Husumetli olduğu kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Husumetli olduğu kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Husumetli olduğu kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Husumetli olduğu kişiyi silahla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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