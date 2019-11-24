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Samsun'da Huzur Operasyonu

6 saat önce

Samsun'da polis ekipleri tarafından Huzur Operasyonu düzenlendi.

Samsun'da Huzur Operasyonu, System.String[]

Samsun'da polis ekipleri tarafından Huzur Operasyonu düzenlendi.


Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil polislerin katılımıyla Huzur Operasyonu düzenlendi. Operasyona Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. 19.00-20.00 saatleri arasında yapılan operasyonda şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde arama ve GBT sorgulaması yapıldı. - SAMSUN

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 08:47 Kaynak: İHA
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