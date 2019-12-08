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Samsun'da huzur operasyonu

7 saat önce

SAMSUN (İHA) – Samsun'da İl Jandarma Komutanlığı ve bağlılarınca yapılan "Huzur Güven Uygulaması"nda 2 bin 480 şahıs sorgulandı, 12 şahsa 2 bin 883 TL idari para cezası yazıldı.

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SAMSUN (İHA) – Samsun'da İl Jandarma Komutanlığı ve bağlılarınca yapılan "Huzur Güven Uygulaması"nda 2 bin 480 şahıs sorgulandı, 12 şahsa 2 bin 883 TL idari para cezası yazıldı.


Samsun'da İl Jandarma Komutanlığı ve bağlılarınca "Huzur Güven Uygulaması" icra edildi. Uygulama önceden adresleri tespit edilmiş olan aranan şahısların ev, iş yerleri ve araçlarında, uyuşturucu madde kaçakçılığını önlemek için ana yolları baypas etmek maksadıyla kullanılan alternatif kritik tali yollarda, metruk bina park ve bahçeler ile alkol ve tütün mamulü satışı yapılan yerlerde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.


Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Uygulama neticesinde; 2 bin 480 şahıs sorgulanmış olup, çeşitli suçlardan aranan 33 şahıs yakalanmış, Kabahatler Kanununa göre 12 şahsa 2 bin 883 TL idari para cezası uygulanmıştır. Uygulama neticesinde 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 20 fişek, 2 tabanca şarjörü ele geçirilmiş, uygulamada bin 168 araç kontrol edilmiş, 14 araç trafikten men edilmiş, işlem yapılan 38 araca 15 bin 362 TL para cezası uygulanmıştır." - SAMSUN

Samsun, Huzur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 02:45 Kaynak: İHA
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