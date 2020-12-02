Samsun'da içkiden 2 kişi zehirlendi - Son Dakika

Samsun'da içtikleri içkiden zehirlenen 2 kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Fenk Malallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.G.(20) ve U.K. (20) birlikte içtikleri içkiden zehirlendi. Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişi tedavi altına alındı. İlk müdahalesi yapılan M.G. hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN