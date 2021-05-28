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Samsun'da içme suyuna yüzde 5 indirim yapıldı - Son Dakika

Samsun'da içme suyuna yüzde 5 indirim yapıldı

28.05.2021 17:47

Samsun'da içme suyuna yüzde 5 indirim yapıldı Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı son toplantısı SASKİ Genel Kurulu Meclis Toplantısı Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı son toplantısında alınan karar neticesinde ilçelerden Samsun merkeze gelmek isteyen vatandaşların en az...

Samsun'da içme suyuna yüzde 5 indirim yapıldı

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı son toplantısı

SASKİ Genel Kurulu Meclis Toplantısı

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı son toplantısında alınan karar neticesinde ilçelerden Samsun merkeze gelmek isteyen vatandaşların en az 3 vasıta değiştirerek gidecekleri yere ulaşması sorunu giderilecek.

Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı son toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda yapıldı. İlgili komisyonlardan meclise havale edilen toplam 36 gündem maddesi kabul edilerek karara bağlandı.

"İlçeler Minibüs Terminalleri Yapım İşinin Finansmanında Kullanılmak Üzere İller Bankası A.Ş.'den 9 milyon 568 bin 320 TL Kredi Kullanılması ve Krediye Konu İşlerle İlgili Her Türlü İşlemi Yapmaya Samsun Büyükşehir Belediye Başkanın Yetkilendirmesi" teklifi görüşülürken açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Demir, ulaşım sorunu hakkında açıklamalarda bulundu.

"İlçelerden Samsun'a gelen vatandaşlar en az 3 vasıta değiştiriyor"

İlçelerden Samsun merkeze gelen vatandaşların büyük sıkıntılar çektiğini dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Özellikle ilçelerden ve kırsaldan merkeze olan toplu taşıma sistemi vatandaşlar açısından zorluk oluşturuyor. Bafra'dan Çarşamba'dan veya başka bir ilçeden kişi gidecek olduğu yere en az 3 vasıta değiştirerek gitmek zorunda kalıyor. Toplu taşıma araçlarını kullanan insanlar genelde hususi araç imkanlarından yoksun olan insanlar. Bunun kışı var, karı var, sıcağı var, yağmuru var. Bu da çok büyük bir sıkıntı oluşturuyor. Ulaştırma Profesörü Mustafa Ilıcalı ile birlikte üniversitede yeni bir master plan hazırladık. Bu konu için 8 ay boyunca araç sayımı yapıldı. Mevsimsel araç trafiğinin görülmesi için Bafra ve Çarşamba istikametinden sayım yapıldı. İç bölgelerden, Bafra bölgesinden ve Çarşamba bölgesinden toplam 3 bölgeden 24 saatte 372 tane minibüs ve toplu taşıma aracının Samsun'a girdiğini tespit ettik. Pik saatlerde giriş sayısı diğer saatlere göre aynı orantıda değil. Toplu taşıma araçlarının merkeze ulaşımdaki uzaklığından dolayı hususi araç trafiğinin de çok daha fazla olduğunu gördük. Bunun sebebi de örneğin Bafra'dan gelen birisi Samsun merkeze gelmek için OMÜ raylı sisteme geliyor. Oradan meydana geliyor. Meydandan da en az 1 vasıtaya daha binerek ulaşacağı yere gidiyor. Çarşamba'dan gelenler de Kavak, Havza ve Vezirköprü'den gelenlerde de durum aynı şekilde oluyor. Pik saatlerinde Bafra, Çarşamba, Havza, Kavak'a kayıtlı arabaların giriş-çıkışlarda şehre akın ettiğini görüyoruz. Yaptığımız çalışma kapsamında ilçe minibüs terminali için AKM arkasındaki alanı uygun gördük" dedi.

"İlçe Minibüsleri Terminali AKM yanında yapılacak"

Terminalin şehir merkezine yakın olan Atatürk Kültür Merkezi yanına yapılacağını, araçların burada toplanmayacağını ifade eden Başkan Demir, "Terminal belediye binamızın hemen karşısında AKM yanında yapılacak. Çözüm Merkezi inşaatı da orada yapılacak. Atatürk Bulvarı ile arkadaki yol arasında terminal yapılacak. Kapalı metre kare alanı 250 metreyi geçmeyecek ve tamamen sundurma olacak. Minibüs gelecek yolcuyu bırakacak, gidecek. 1 hattan en fazla 2 minibüs olacak. Yanda park alanları var ama toplanma yeri orası olmayacak. Toplanma olarak çalışma yapıyoruz. Bizim hayvanat bahçesi olarak yaptırıp, bahçeyi kaldırdığımız alan, toplanma alanı olarak en uygun yer olarak dikkat çekiyor. Toplanma yerinin 2 alternatifi var. Karar verilecek" diye konuştu.

Samsun'da içme suyuna yüzde 5 indirim yapıldı

Meclis toplantısının ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Meclis Toplantısı yapıldı. Toplantıda "4,85 TL/m3 olan mevcut su tarifesinin 1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla 4,61 TL/m3 olarak belirlenmesi" teklifi oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı. TÜFE maddesinin ayrılarak oylandığı gündem maddesi ise oy çokluğu ile kabul edilerek karara bağlandı. Böylece Samsun'da 1 Haziran'dan itibaren içme suyu 4,61 TL/m3 + TÜFE olarak ücretlendirilecek.

Alınan karar ile birlikte Samsun'da 1. grup mesken aboneliklerinde su tarifesinin 1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla yüzde 5 indirimli olarak kullanılacak.

Samsun'da içme suyuna yüzde 5 indirim yapıldı
Samsun'da içme suyuna yüzde 5 indirim yapıldı
Samsun'da içme suyuna yüzde 5 indirim yapıldı
Samsun'da içme suyuna yüzde 5 indirim yapıldı

Hisarcık, Minibüs, Samsun, Mayıs, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Samsun'da içme suyuna yüzde 5 indirim yapıldı - Son Dakika


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