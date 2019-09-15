Samsun'da icra memuruna saldırı kamerada

SAMSUN - Samsun'da icraya giden memurun saldırıya uğramasının güvenlik kamerası tarafından saniye kaydedildiği ortaya çıktı.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesinin Fındıklı Mahallesi'nde geçtiğimiz Çarşamba günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A.'nın senet borcundan dolayı fındığına jandarma, avukat ve Çarşamba Adliyesinde görevli icra memurları tarafından haciz işlemine gidildi. Borçlu H.A.'nın ağabeyi N.A. gelen haciz işlemi görevlilerini karşıladı. Haciz işlemine gelen görevliler senede dayalı olarak aldıkları ihtiyatı haciz kararını H.A.'nın yakınlarına anlatılarak harmandaki fındığa haciz işlemi uygulanacağı söylediler. Haciz görevlileri kendilerine mukavemet göstermesi üzerine jandarmadan destek ekip çağırdılar. O sırada mahalle sakinleri de toplanmaya başladı. Bu sırada gerginlik yaşandı ve H.A.'nın fındığını haciz için vermek istemediler. Yaşanan arbede kavgaya dönüştü ve Çarşamba Adliyesinde görevli İcra Memuru M.B., saldırıya uğradı. Olaya müdahale eden jandarma ekipleri havaya 4 el ateş açarak icra memuruna saldırıyı önlemeye çalıştı. Jandarma biber gazı sıkmak zorunda kaldı. İcra memuru hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Çarşamba Adliyesine çıkarılan 4 kişinin mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldıkları öğrenildi. Olayın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı.