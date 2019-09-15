Son Dakika Haberleri: Samsun'da icra memuruna saldırı kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Samsun'da icra memuruna saldırı kamerada

1 saat önce

Samsun'da icra memuruna saldırı kameradaSAMSUN - Samsun'da icraya giden memurun saldırıya uğramasının güvenlik kamerası tarafından saniye kaydedildiği ortaya çıktı.

Samsun'da icra memuruna saldırı kamerada

SAMSUN - Samsun'da icraya giden memurun saldırıya uğramasının güvenlik kamerası tarafından saniye kaydedildiği ortaya çıktı.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesinin Fındıklı Mahallesi'nde geçtiğimiz Çarşamba günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A.'nın senet borcundan dolayı fındığına jandarma, avukat ve Çarşamba Adliyesinde görevli icra memurları tarafından haciz işlemine gidildi. Borçlu H.A.'nın ağabeyi N.A. gelen haciz işlemi görevlilerini karşıladı. Haciz işlemine gelen görevliler senede dayalı olarak aldıkları ihtiyatı haciz kararını H.A.'nın yakınlarına anlatılarak harmandaki fındığa haciz işlemi uygulanacağı söylediler. Haciz görevlileri kendilerine mukavemet göstermesi üzerine jandarmadan destek ekip çağırdılar. O sırada mahalle sakinleri de toplanmaya başladı. Bu sırada gerginlik yaşandı ve H.A.'nın fındığını haciz için vermek istemediler. Yaşanan arbede kavgaya dönüştü ve Çarşamba Adliyesinde görevli İcra Memuru M.B., saldırıya uğradı. Olaya müdahale eden jandarma ekipleri havaya 4 el ateş açarak icra memuruna saldırıyı önlemeye çalıştı. Jandarma biber gazı sıkmak zorunda kaldı. İcra memuru hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 4 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Çarşamba Adliyesine çıkarılan 4 kişinin mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldıkları öğrenildi. Olayın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı.

Samsun'da icra memuruna saldırı kamerada

Jandarma, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 03:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD Dışişleri Bakanı, Suudi petrol tesisleri saldırısında İran'ı suçladı
Eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldüren kocadan savunma: Pişmanım Ankara'da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı Üzerinden 16 bin TL çıkan dilenciden şaşırtan savunma

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.9.2019 16:28:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da icra memuruna saldırı kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]