Son Dakika Haberleri: Samsun'da ihaleye fesat karıştırıldığı iddiası
Son Dakika Güncel Haber

Samsun'da ihaleye fesat karıştırıldığı iddiası

27 dakika önce

Samsun'da Milli Emlak'a ait arsaların kiralanması ihalesine fesat karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden, aralarında Samsun Milli Emlak Daire Başkanının da bulunduğu 4'ü tutuklandı.

Samsun'da ihaleye fesat karıştırıldığı iddiası, System.String[]
Samsun'da Milli Emlak'a ait arsaların kiralanması ihalesine fesat karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden, aralarında Samsun Milli Emlak Daire Başkanının da bulunduğu 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Milli Emlak Daire Başkanı Y.K'nin rüşvet alarak ihaleye fesat karıştırdığı iddiasına ilişkin soruşturma yürüttü.
Teknik ve fiziki takip sonucu operasyon düzenleyen ekipler, Daire Başkanı Y.K. ile rüşvet verdikleri iddia edilen E.A, O.A, R.U, M.K ve S.G'yi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan, Y.K, E.A, O.A. ve R.U. çıkarıldığı hakimlikçe "rüşvet almak, rüşvet vermek ve kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçundan tutuklandı.
Diğer iki kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 10:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Basketbol Federasyonu ile Total Oil sponsorluk anlaşması imzaladı
MİT'ten VIP Yakın Koruma Eğitimi AK Parti'de kritik istifa Yüzde 50 zihinsel engelli raporu bulunan genç, camiyi ateşe verdi! O anlar kameralara yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 22:36:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da ihaleye fesat karıştırıldığı iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]