Samsun'da ihracat azalırken, ithalat arttı
31.12.2020 23:57
SAMSUN (İHA) – Samsun'da ithalat rakamları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 10 milyon 500 bin dolar arttı.
SAMSUN (İHA) – Samsun'da ithalat rakamları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 10 milyon 500 bin dolar arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) kasım ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de kasım ayında ihracat yüzde 0,9 azalırken, ithalat yüzde 15,9 artış gösterdi. Samsun'da 2019 yılında kasım ayında ihracat 69 milyon 700 bin dolar değerindeyken bu yıl 10 milyon 200 bin dolar azaldı ve 59 milyon 500 bin dolar oldu. 2019 yılında Samsun'da 77 milyon 700 bin dolar değerinde ithalat yapılırken bu yıl 10 milyon 500 bin dolar artarak, 88 milyon 200 bin dolar olarak gerçekleşti. - SAMSUN
Son Dakika Cüneyt Özdemir, YouTube kanalında yılbaşı özel yayınına dansöz çıkardı Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedarikine 6 ay yasak Kara para akladığı gerekçesiyle aranan Sezgin Baran Korkmaz: Lüksemburg'dayım, pazartesi günü döneceğim Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti "Durumum yok" diyerek yardım istedi, gelen paralarla içki sofrası kurup dans etti Kocasına kızan kadın, seyir halindeki otomobilden atladı