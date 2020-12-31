Samsun'da ihracat azalırken, ithalat arttı
31.12.2020 23:57
SAMSUN (İHA) – Samsun'da ithalat rakamları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 10 milyon 500 bin dolar arttı.
SAMSUN (İHA) – Samsun'da ithalat rakamları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 10 milyon 500 bin dolar arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) kasım ayı dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de kasım ayında ihracat yüzde 0,9 azalırken, ithalat yüzde 15,9 artış gösterdi. Samsun'da 2019 yılında kasım ayında ihracat 69 milyon 700 bin dolar değerindeyken bu yıl 10 milyon 200 bin dolar azaldı ve 59 milyon 500 bin dolar oldu. 2019 yılında Samsun'da 77 milyon 700 bin dolar değerinde ithalat yapılırken bu yıl 10 milyon 500 bin dolar artarak, 88 milyon 200 bin dolar olarak gerçekleşti. - SAMSUN
Son Dakika Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyonluk büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar belli oldu Omar Elabdellaoui, yılbaşı kutlamasında yaşanan kaza sonucu gözünden yaralandı Salgın ne zaman bitecek? Her söylediği dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan süre verdi Meteoroloji'den yeni yılın ilk günü için sağanak yağış uyarısı DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Hasan Canpolat istifa etti Alışverişten dönen genç kızın başına yorgun mermi isabet etti Alanya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu, İskenderun'da bulundu Hayvancılıkla geçimini sağlayan aile yılın son günü dehşeti yaşadı! Sokak köpekleri 63 koyunu telef etti