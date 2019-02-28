Son Dakika Haberleri: Samsun'da İhracat Yüzde 32,7 Arttı, İthalat Yüzde 38,8 Azaldı

Samsun'da İhracat Yüzde 32,7 Arttı, İthalat Yüzde 38,8 Azaldı

1 saat önce

2019 Ocak ayı itibariyle Samsun'dan 58,2 milyon dolar değerinde ihracat, 46,8 milyon dolar değerinde ise ithalat gerçekleştirildi.

Samsun'da İhracat Yüzde 32,7 Arttı, İthalat Yüzde 38,8 Azaldı, System.String[]
2019 Ocak ayı itibariyle Samsun'dan 58,2 milyon dolar değerinde ihracat, 46,8 milyon dolar değerinde ise ithalat gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü Dış Ticaret İstatistiklerinden "Samsun Dış Ticareti 2019 Ocak" konusunda bilgilendirme yaptı. TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; 2019 Ocak ayı itibarıyla Samsun'dan 58,2 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. İhracat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre (43,9 milyon dolar) yüzde 32,7 arttı. 2019 Ocak ayı itibarıyla Samsun'da 46,8 milyon dolar değerinde ithalat gerçekleştirildi. İthalat değeri bir önceki yılın aynı ayına göre (76,5 milyon dolar) yüzde 38,8 azaldı.

En fazla ihracat Yemen'e

Samsun'da Ocak ayında en fazla ihracat 7,6 milyon dolar ile Yemen'e gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 6,8 milyon dolar ile Hollanda ve 5,7 milyon dolar ile Tunus izledi.

En fazla ithalat Rusya'dan

2019 Ocak ayında en fazla ithalat 25,3 milyon dolar ile Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 5,6 milyon dolar ile Almanya ve 3,9 milyon dolar ile Brezilya izledi.

İhracatta en büyük pay değirmencilik ürünlerine ait

Ocak ayında Samsun'dan yapılan ihracat içerisinde en büyük pay 13,1 milyon dolar değeri ile değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin, buğday glütenine ait. Bu değeri 10,1 milyon dolar ile demir veya çelikten eşya, 6,3 milyon dolar ile demir ve çelik izledi.

İthalatta ilk sırada hububat

Ocak ayında Samsun'dan yapılan ithalat içerisinde en büyük pay 11, 6 milyon dolar değeri ile hububata ait. Bu değeri 8,8 milyon dolar mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar, 4,1 milyon dolar ile gıda sanayinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler izledi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:49 Kaynak: İHA

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