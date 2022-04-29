Samsun'da ihtiyaç sahipleri için sosyal market açıldı - Son Dakika
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Samsun'da ihtiyaç sahipleri için sosyal market açıldı

29.04.2022 14:51
Samsun'da ihtiyaç sahipleri için sosyal market açıldı

Samsun'da ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlere hizmet verecek sosyal marketin açılışı yapıldı.

Samsun'da ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlere hizmet verecek sosyal marketin açılışı yapıldı.

Samsun Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösterecek sosyal market, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde açıldı.

Vali Zülkif Dağlı, açılışta yaptığı konuşmada, marketin ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlerin yaşam kalitesini artırmak, gerekli hizmet üniteleri kurarak sosyal yardım hizmetlerini sunmak için oluşturulduğunu söyledi.

Sosyal dayanışmayı ön planda tutan, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmet modeliyle faaliyet gösterileceğini anlatan Dağlı, "Vakıf kültürü, milletimizin tarih boyunca süregelmiş yardımlaşma ve dayanışma duygusunun kurumsallaşmış halidir. Sosyal market de bu kültürün günümüze önemli bir yansımasıdır. İsimli isimsiz binlerce bağışçı, kurum ve kuruluşlarca sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza yapılacak ayni ve nakdi yardımlarla, gerektiğinde vakıf imkanları ile de temin edilebilecek temizlik, giyim, kırtasiye gibi zaruri ihtiyaçlar, vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi görecek bu markette özenle paketlenip raflara yerleştirilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sunulacaktır." ifadelerini kullandı.

Dağlı, marketin bir süpermarket gibi çalışacağına işaret ederek, "Bu marketin en önemli özelliği, burada paranın geçmemesi olacak. İhtiyaç sahipleri vakıf aracılığıyla sosyal markete gelerek ihtiyacı olan ürünleri ücretsiz temin edebilecek. Bağışlarıyla bu marketin çok daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayan ve sağlayacak hayırsever vatandaşlarımıza ve tüm kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Bahadır, İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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Samsun Valiliği, İlkadım, Market, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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