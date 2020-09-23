Samsun'da ikametinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Şüphelinin ikametinde düzenlenen operasyonda arama yapan ekipler, 301,05 gram esrar, 150 gram kenevir tohumu, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, av tüfeği, tüfek kartuşu ve 4 tabanca fişeği ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Ayvacık ilçesi Çamalan Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi edinilen M.K'ye yönelik çalışma yürüttü.

Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi'nden skandal sözler: Erdoğan'ın nefesi kesildiğinde Türkiye ile yeniden dost olacağız

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