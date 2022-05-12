Samsun'da ikametten hurda malzeme çalan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da ikametten hurda malzeme çalan şahıs yakalandı

12.05.2022 08:38
Samsun'da ikametten hurda malzeme çalan şahıs yakalandı

Samsun'da girdiği ikametten hurda malzeme çaldığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Samsun'da girdiği ikametten hurda malzeme çaldığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, girdiği ikametten kalorifer peteği, sac kalıp ve sac kapıyı çaldığı iddia edilen A.O.B.(39), Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. A.O.B. Irmak Polis Merkezi ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Karşıyaka, Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da ikametten hurda malzeme çalan şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da ikametten hurda malzeme çalan şahıs yakalandı - Son Dakika
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