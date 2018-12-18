Samsun'da İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 5 Yaralı
4 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Samsun
'un Bafra
ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Sarıköy
Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı bulunan iki ailenin üyeleri arasında çıkan tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erdal D, Ali C, Hakan ve Samet C. ile akrabaları Recai C, silahla ateş açılması sonucu yaralandı.
İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.
Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Samet C, burada yapılan müdahalenin ardından Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:41 Kaynak: AA
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