İki ayda ikinci kez silahlı saldırıya uğrayan genç tedavi altına alındı - Son Dakika
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İki ayda ikinci kez silahlı saldırıya uğrayan genç tedavi altına alındı

14.03.2022 13:19

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki ay önce silahla vurulan genç, uğradığı silahlı saldırıda tekrar yaralanarak tedavi altına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki ay önce silahla vurulan genç, uğradığı silahlı saldırıda tekrar yaralanarak tedavi altına alındı.

13 Ocak'ta Reşadiye Mahallesi Orhan Gencebay Caddesi'ndeki berberde oturduğu sırada silahla yaralanan P.P. (17), dün Rasathane Mahallesi Kore Sokak'ta silahlı saldırıya uğradı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan P.P. tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince yürütülen çalışma sonucu olay yerinden kaçan şüphelilerden E.K. (20) ile B.G. (21) yakalandı.

Zanlılardan M.K, B.T, B.G. ile S.B'nin yakalanması için çalışma sürüyor.

İki ayda ikinci kez silahlı saldırıya uğrayan genç tedavi altına alındı
İki ayda ikinci kez silahlı saldırıya uğrayan genç tedavi altına alındı
İki ayda ikinci kez silahlı saldırıya uğrayan genç tedavi altına alındı
İki ayda ikinci kez silahlı saldırıya uğrayan genç tedavi altına alındı
İki ayda ikinci kez silahlı saldırıya uğrayan genç tedavi altına alındı

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İlkadım, Samsun, Kore, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İki ayda ikinci kez silahlı saldırıya uğrayan genç tedavi altına alındı - Son Dakika


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