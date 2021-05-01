Samsun'da iki binanın çatı katı yandı, vatandaşlar kısıtlamayı unuttu - Son Dakika

Samsun'da iki binanın çatı katı yandı, vatandaşlar kısıtlamayı unuttu

SAMSUN'da, 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, bitişikteki binanın çatı katına da sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi ile söndürülürken, toplanan kalabalık ise kısıtlama ve sosyal mesafeye aldırış etmedi.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Tekkeköy ilçesi Asarağaç Mahallesi'nde meydana geldi. K.A.'ya ait çatı katında elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, çatıda bulunan güneş enerji sisteminin patlamasının ardından yan binanın çatı katına da sıçradı. İki binadaki dairelerde oturanlar tahliye edildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevleri gören mahalleli, yardıma koştu, sosyal mesafeyi unuttu. Yangında binalarda hasar meydana geldi.