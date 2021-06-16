Samsun'da iki çocukları da hasta olan aile tedavi için yardım bekliyor - Son Dakika

Samsun'da oturan 5 yaşındaki Eren ile 8 yaşındaki Esen Nur Sekmen kardeşlerin ailesi, çocuklarının hastalıklarının tedavisi için yardım bekliyor.

Canik ilçesinde oturan 3 çocuklu Zehra ve Nihat Sekmen, immün yetmezliği olan iki çocuklarının tedavisini sürdürmek istiyor.

Çocuklarının tedavisi için Ordu'dan Samsun'a taşınan ailede baba günlük işlerde çalışarak çocukların ihtiyacını karşılamaya çalışıyor.

Anne Zehra Sekmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarının tedavisinin sürdürülebilmesi için tahlillerinin yurt dışına gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Maddi açıdan zor durumda olduklarını anlatan anne Sekmen, şunları dile getirdi:

"Bu tahlilden sonra hastalığın teşhisi olacak. İmmün yetmezliği, antikor bozukluğu ve Akdeniz anemisi şu an bilinen hastalıkları. Eren'in bir yaşında belli oldu hastalığı. Hastalanırken kriz geçiriyor. Ellerini ters çeviriyor. Ateşi birden çıkıyor. Ateşini düşüremiyoruz. Ateşi düşmesi için ilaç veremiyoruz. Saçları dökülüyor. Enfeksiyonu artıyor. İlaçları da pahalı ama onları devlet karşılıyor."

Hastalığın önce oğlunda daha sonra kızında çıktığını kaydeden anne Sekmen, "Ordu'dan tedavi için buraya taşındık. Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Hastanesine devamlı tedavi için geliyorduk. Ama eşimin düzenli işi yok. Masraflarımız da fazla. Tahlil sonuçları yurt dışına gidecek. İki çocuğumuz için 20 bin lira lazım. Onun için yardım bekliyoruz. Geçen yıl yapılacaktı. Para bulamadığımız için olamadı." dedi.

Baba Nihat Sekmen de "İki çocuğumda da immün yetmezliği var. Maddi gücüm yok. Tedavi için tahlillerinin yurt dışına gitmesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığından, yetkilerden ve hayırseverlerden yardım bekliyorum." diye konuştu.

Samsun Fakirleri Koruma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Adem Vural ise aileye Dernek olarak gıda ve kira yardımı yaptıklarını belirterek, "Bu ailemizin durumunu Sağlık Bakanlığımıza, devletimize, hayırseverlere duyurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.