İki grup arasındaki silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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İki grup arasındaki silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı

27.03.2022 23:27

Samsun'un Canik ilçesindeki sanayi sitesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Canik ilçesindeki sanayi sitesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı.

Yenimahalle 47. Sokak'taki bir iş yerinde iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Silahlı kavgada iş yeri sahibi Muharrem K.'nin (43) sol diz ve eline, Murat D'nin (44) çene ve her iki gözüne, Recep K'nin (35) ise sağ omuz ve koluna saçma isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile polis sevk edildi.

Ekipler, olay yerinden kaçan şüpheli Saffet K'yi kovalamaca sonucu çatışmada kullandığı pompalı tüfekle, Recep K. ve Muharrem K'yi ise tedavi için geldikleri hastanede yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İki grup arasındaki silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı
İki grup arasındaki silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı
İki grup arasındaki silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı
İki grup arasındaki silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı
İki grup arasındaki silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı
İki grup arasındaki silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı
İki grup arasındaki silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İki grup arasındaki silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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