Samsun'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

17.04.2022 20:15
Samsun'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Kalkancı Mahallesi, Atatürk Bulvarı Baruthane trafik ışıkları mevkisinde, Atakum ilçesinden İlkadım ilçesi istikametine seyir halindeki E.T. idaresindeki 31 NN 677 plakalı hafif ticari araç ile aynı istikamette ilerleyen N.Ç'nin kullandığı 16 NHR 68 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, 16 NHR 68 plakalı hafif ticari araçta bulunan Arzu Ç. yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolu bir süre tek yönlü ulaşıma kapandı.

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Atatürk Bulvarı, Tragger, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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