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Samsun'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Samsun'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

05.02.2022 23:20
Samsun'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zeki S. idaresindeki 55 BN 360 plakalı hafif ticari araç Çarşamba-Ayvacık kara yolu Şükür Camisi mevkisinde kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen Celal D'nin kullandığı 59 RH 923 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Zeki S'nin kullandığı araçtaki Nisan S. ve Şenay S. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Çarşamba, Tragger, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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