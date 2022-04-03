Samsun'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

03.04.2022 17:53
Samsun'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kadifekale Mahallesi'nde Y.K'nin kullandığı 34 GH 2732 plakalı hafif ticari araç ile M.B'nin kullandığı 55 AHD 69 plakalı hafif ticari araç, Kadifekale yokuşu mevkisinde çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile R.B, M.B. ve Y.D. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Tragger, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsun'da iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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