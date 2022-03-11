Samsun'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Samsun'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

11.03.2022 21:24
Samsun'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü.

Çay Mahallesi 68. Sokak'ta Sefa ve Uğur A'ya ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

İkamete gelerek yangınla karşılaşan Sefa A, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangında, ikamet kullanılamaz hale geldi.

Samsun'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

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Çarşamba, Samsun, Yangın, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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