Samsun'da iki katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Samsun'da iki katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

17.03.2022 18:47
Samsun'da iki katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki katkı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki katkı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Derebahçe Mahallesi'nde Mustafa Ö'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evde bulunan Samet Ö, yatak odasında çıkan yangını fark ederek itfaiyeden yardım istedi. 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangın yerine sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürdü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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İlkadım, İtfaiye, Yangın, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da iki katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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